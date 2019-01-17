Отряд кораблей ТОФ возвращается во Владивосток из дальнего похода

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-17T08:57:54+03:00

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в конце недели вернется во Владивосток из дальнего трехмесячного похода.

19 января во Владивостоке состоится торжественная церемония встречи кораблей.

Отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» под командованием начальника штаба Подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 1 октября 2018 года.

В течение 3,5 месяцев корабли ТОФ посетили девять стран, зайдя в Хакодате (Япония), Чеджу (Республика Корея), Циндао (Китай), Танджунгприок (Индонезия), Муара (Бруней), Чанги (Сингапур), Вишакхапатнам (Индия), Коломбо (Шри-Ланка) и Манила (Филиппины).

Основными целями похода были демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.