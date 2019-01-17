Полиция Приморья изъяла из продажи 50 тысяч литров алкоголя
50 тысяч литров алкоголя на сумму свыше 18 миллионов рублей вывела из незаконного оборота полиция Приморья.
Работа по выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, является одним из приоритетов УМВД Приморья.
Специалисты отдела организации применения административного законодательства УМВД по Приморскому краю систематически проводят рейды, направленные на пресечение преступлений в сфере оборота спиртного.
В 2018 году в Приморье проведено свыше 7,3 тысяч оперативно-профилактических мероприятий, в результате которых пресечено свыше 2,3 тысяч административных правонарушений.
Выявлен 61 факт нарушения уголовного законодательства при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждены 16 уголовных дел по статье «незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, в крупном и особо крупном размере» и 45 уголовных дел в отношении граждан, не раз уличенных в незаконной розничной продаже алкоголя.
Чтобы обезопасить граждан от некачественной продукции, исключить случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли. Так, по результатам проводимых полицией мероприятий с начала года из незаконного оборота выведено 50 тысяч литров алкоголя на сумму более 18,6 миллионов рублей. Правонарушители привлечены к ответственности. Фальсификат уничтожен.
О фактах незаконной торговли алкоголем приморцев просят информировать территориальные органы внутренних дел.
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.
Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю 8(423) 249-04-91.