Полиция Приморья изъяла из продажи 50 тысяч литров алкоголя

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-17T10:23:12+03:00

У продавцов либо не было лицензии, либо не хватало документов на товар, но чаще всего это был банальный фальсификат

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50 тысяч литров алкоголя на сумму свыше 18 миллионов рублей вывела из незаконного оборота полиция Приморья.

Работа по выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, является одним из приоритетов УМВД Приморья.

Специалисты отдела организации применения административного законодательства УМВД по Приморскому краю систематически проводят рейды, направленные на пресечение преступлений в сфере оборота спиртного.

В 2018 году в Приморье проведено свыше 7,3 тысяч оперативно-профилактических мероприятий, в результате которых пресечено свыше 2,3 тысяч административных правонарушений.

Выявлен 61 факт нарушения уголовного законодательства при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждены 16 уголовных дел по статье «незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, в крупном и особо крупном размере» и 45 уголовных дел в отношении граждан, не раз уличенных в незаконной розничной продаже алкоголя.

Чтобы обезопасить граждан от некачественной продукции, исключить случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли. Так, по результатам проводимых полицией мероприятий с начала года из незаконного оборота выведено 50 тысяч литров алкоголя на сумму более 18,6 миллионов рублей. Правонарушители привлечены к ответственности. Фальсификат уничтожен.

О фактах незаконной торговли алкоголем приморцев просят информировать территориальные органы внутренних дел.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.

Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю 8(423) 249-04-91.