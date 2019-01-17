2019-01-17T10:49:28+03:00
Общество

Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе Цзилинь

Традиционный Фестиваль льда и снега открылся в китайском городе Цзилинь соревнованием по гребле на лодках класса «дракон»
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Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе ЦзилиньЕжегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе ЦзилиньФото: Олег БЕЛОВ
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Соревнования начались с концерта труппы барабанщиков. Мороз -25 градусов не отпугнул многочисленных участников и зрителей. Несмотря на морозы, река Сунгари, делящая Цзилинь на две части, никогда не замерзает, на ее берегах собрались десятки тысяч местных жителей и гостей города.

Соревнования начались с концерта труппы барабанщиков Фото: Олег БЕЛОВ

Соревнования начались с концерта труппы барабанщиковФото: Олег БЕЛОВ

Фото: Олег БЕЛОВ

Соревнования по зимней гребле и зимнему плаванию проходят здесь ежегодно, в этом году они стали международными. По приглашению мэрии Цзилиня в соревнованиях приняли участие гребцы из России. Спортсмены из Приморского края, непривычные к столь суровым условиям, смогли занять 4 и 5 места.

Река Сунгари, делящая Цзилинь на две части, никогда не замерзает Фото: Олег БЕЛОВ

Река Сунгари, делящая Цзилинь на две части, никогда не замерзаетФото: Олег БЕЛОВ

Фото: Олег БЕЛОВ

Не менее насыщенной программой продолжился Фестиваль на горнолыжных базах в окрестностях Цзилиня. В последние годы здесь создали горнолыжную инфраструктуру мирового класса. На горнолыжных трассах баз «Ванькхэ» и «Бэйдаху» уже проводились международные соревнования самого высокого уровня.

Фестивальные мероприятия здесь были представлены региональными соревнованиями и массовыми катаниями.

Не менее насыщенной программой продолжился Фестиваль на горнолыжных базах Фото: Олег БЕЛОВ

Не менее насыщенной программой продолжился Фестиваль на горнолыжных базахФото: Олег БЕЛОВ

Фото: Олег БЕЛОВ

Также в рамках Фестиваля состоялся туристический Форум, организованный управлением по туризму мэрии Цзилиня и отделением информационного агентства «China News Service». В его работе помимо представителей власти и бизнеса Китая приняли участие представители турфирм из Приморского края и администрации Приморья. Прошли двусторонние презентации туристического потенциала города Цзилинь и Приморского края.

Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе Цзилинь Фото: Олег БЕЛОВ

Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе ЦзилиньФото: Олег БЕЛОВ

Фото: Олег БЕЛОВ

Председатель Комитета по развитию туризма провинции Цзилинь Фэй Гуанъюй заявил, что Цзилинь тесно сотрудничает в туристических и многих других направлениях с Приморским краем. Он также выразил надежду на то, что презентация и обмены делегациями еще больше укрепят взаимодействие между регионами, позволят достичь взаимной выгоды.

Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе Цзилинь Фото: Олег БЕЛОВ

Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе ЦзилиньФото: Олег БЕЛОВ

Фото: Олег БЕЛОВ

Начальник отдела развития туризма администрации Приморского края Надежда Удовенко отметила, что у Владивостока и Цзилиня есть много общего и развитие деловых и туристических связей станет плодотворными и взаимовыгодными.

- Приморский край - это контактная туристская зона в развитии добрососедских и экономических отношений с динамично развивающимся Азиатско - Тихоокеанским регионом. Мы высоко ценим сотрудничество с нашими партнерами и готовы дальше взаимно развивать деятельность государственных органов управления туризмом, направленную на совершенствование отношений по вопросам развития туризма между провинцией Цзилинь и Приморским краем, - отметила Надежда Удовенко.

В ходе официальной встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подчеркнули важность двухсторонних связей для укрепления дружбы и взаимопонимания между Китаем и Россией.

- Мы обсудили необходимость создания специальных туров под российские группы с посещением горнолыжных курортов и достопримечательностей провинции Цзилинь. Пригласили турбизнес провинции принять участие в пятом юбилейном Тихоокеанском туристском форуме и выставке PITE в 2019 году, - рассказала Надежда Удовенко.

По ее словам, китайский турбизнес очень интересовали наши массовые мероприятия и фестивали, а также посещение природных объектов. Кроме того большой интерес вызывает Приморская сцена Мариинского театра и гастрономический туризм.

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