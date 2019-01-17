2019-01-17T11:13:00+03:00
Происшествия

Двух беспечных школьников за сутки сбили в Приморье

Дети перебегают дорогу где попало, не оглядываясь на приближающиеся машины, часто у них в ушах наушники и они не слышат сигналов
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием детей в Приморье

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило сообщение о наезде на 9-летнюю девочку в районе дома № 14 на улице Некрасова. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, автомобилем Toyota Wish управляла 24-летняя женщина. Двигаясь по улице Некрасова в направлении Чичерина, она поздно заметила ребенка, нарушившего правила перехода проезжей части. В результате удара девочка получила ушиб бедра. В момент ДТП ребенок находился на дороге без сопровождения взрослых. Стаж водителя — 5 лет, в 2018 году к административной ответственности за нарушения женщина не привлекалась.

В дежурную часть ОМВД по Находке поступило сообщение о наезде на 12-летнего мальчика в районе дома № 3 на улице Артемовская. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада медиков.

Установлено: автомобилем Honda CRV управлял 44-лентний мужчина. Водитель двигался по Находкинскому проспекту в сторону улицы Артемовской. Ребенок без сопровождения взрослых возвращался из школы и переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате удара мальчик получил сотрясение мозга. Стаж водителя — 25 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году он не привлекался.

По фактам происшествий проводятся проверки.

По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 70 автоаварий: 60 — с материальным ущербом, 10 — с пострадавшими. Погибших нет, 10 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждено 135 транспортных средств.

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