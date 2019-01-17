2019-01-17T14:45:45+03:00
Спорт

Приморский «Адмирал» бесславно уступил «Северстали»

В итоге "Северсталь" на 10-м месте в Западной конференции, "Адмирал" на последнем в Восточной
Игорь СОРОКИН
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фото - ХК Адмиралфото - ХК Адмирал
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Во Владивостоке очередным проигрышем «Адмирала» завершился матч с череповецкой «Северсталью».

Воспрявшие было после удачной встречи с «Йокеритом» приморские болельщики снова приуныли.

Еще совсем недавно «Северсталь» не могла похвастаться убедительной игрой. Однако приход в клуб Андрея Разина и последовавшие за ним перемены в составе вдохнули в череповчан новые силы.

Увы, «Адмирал» такими достижениями похвастать не может.

Счет в сегодняшнем матче открыли гости, а именно Картер Эштон. Спустя 12 минут сумел отыграться наш Сергей Коньков. Однако Лапенкова и Бабенко один за другим планомерно довели отрыв гостей до 3:1. После этого наш Денис Вихарев еще попытался наверстать упущенное, но вторая заброшенная шайба стала для нашего клуба последней за вечер. А вот "Северстальсумела отличиться еще раз благодаря Монахову. 4:2, игра окончена.

В итоге "Северсталь" на 10-м месте в Западной конференции, "Адмирал" на последнем в Восточной.

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