2019-01-18T00:17:39+03:00
Общество

Сильный ветер разгулялся на побережье Приморья

Температура воздуха во Владивостоке -7...-9°C
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:https://avatanplus.com/detail/resource-2208984Фото:https://avatanplus.com/detail/resource-2208984
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -7...-19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24