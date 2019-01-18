Сильный ветер разгулялся на побережье Приморья
Температура воздуха во Владивостоке -7...-9°C
Фото:https://avatanplus.com/detail/resource-2208984
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Сегодня, 18 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -7...-19°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.