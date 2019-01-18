2019-01-18T03:15:37+03:00
Общество

Муданьцзяньский университет приглашает на курсы и стажировки школьников из Владивостока

В администрации города прошла встреча с ректором китайского университета
Софья КУЧИНА
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Фото: vlcФото: vlc
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Рабочая встреча с представителями города Муданьцзяна (КНР) прошла в администрации Владивостока. Китайскую делегацию представлял ректор Муданьцзянского университета Люй Гуйцзюнь, Владивосток - начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир. Расширить возможности сотрудничества в образовании – вот задача, которая стояла перед чиновниками двух стран..

В Муданьцзянском университете сейчас обучается более 10 тысяч человек, здесь объединены 10 институтов, которые готовят студентов по 43 специальностям. В местном центре подготовки кадров иностранной канцелярии растят специалистов сферы международных отношений. Китайская сторона заинтересована в привлечении новых партнёров.

Алексей Кушнир предложил ректору обратить внимание не только на знаменитый ДВФУ, но и на другие вузы города. По его словам, сильные факультеты есть во ВГУЭС и МГУ. Причём у Морского государственного университета уже сложились тесные отношения с учебными заведениями из Даляня и Вьетнама. Также он посоветовал обратить внимание и на Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН.

Китайские партнёры обозначили, что их интересуют и школьные программы обмена. По словам Люй Гуйцзюня курсы для школьников в Муданьцзянском университете бывают самой разной продолжительности - от 7 дней и более. Обычно ребята знакомятся не только с китайским языком, но и культурой страны. Китайцы хотят привлечь внимание владивостокских школьников к своим курсам. Причём не только старшеклассников, но и десятилетних малышей.

Администрация Владивостока предложила гостям организовать презентацию своих курсов и стажировок. Соседям из Поднебесной предоставят план международных выставок и других мероприятий, где они смогут себя представить.

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