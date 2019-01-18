Во Владивостоке нашли тело утонувшего аквалангиста

СЕГОДНЯ 03:33 2019-01-18T03:33:09+03:00

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Владивостокские спасатели нашли тело аквалангиста, который пропал несколько дней назад в районе Токаревского маяка. Труп удалось обнаружить с помощью беспилотника.

Во Владивостоке обнаружили тело 30-летнего мужчины, который неудачно нырнул с аквалангом неделю назад. 30-летний дайвер решил нырнуть в ледяную воду близ Токаревского маяка 11 января. Однако что-то пошло не так, и обратно приморец не выплыл.

На место ЧП вызвали спасателей. Они целую неделю искали утонувшего горожанина. Операция осложнялась сильным течением, а также 38-метровым склоном дна. Даже для опытных специалистов это большой спуск.

В итоге к поискам подключили технику: дно Амурского залива стали осматривать на беспилотном подводном аппарате. Это принесло успех: тело аквалангиста нашли в 350 метрах от берега на глубине 22 метра. Утопленника подняли на поверхность, после чего передали его сотрудникам полиции.

Сейчас в деталях произошедшего разбираются специалисты. Сами спасатели называют поступок дайвера необдуманным. Главный государственный инспектор ГИМС Приморского края Леонид Маковецкий в ходе недавней пресс-конференции прокомментировал этот несчастный случай.

- Вообще, не очень непонятно, что там можно делать зимой, зачем устраивать такие погружения. Для меня это до сих пор загадка. Это всегда риск, даже в теплое время года. Когда у вас прорубь над головой, можно потерять ориентацию, перепутать где дно, а где «выход», - рассказал он.