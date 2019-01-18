2019-01-18T03:33:09+03:00
Происшествия

Во Владивостоке нашли тело утонувшего аквалангиста

Погибшего дайвера искали целую неделю
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Погружение с аквалангом под лед - штука опасная.Погружение с аквалангом под лед - штука опасная.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Владивостокские спасатели нашли тело аквалангиста, который пропал несколько дней назад в районе Токаревского маяка. Труп удалось обнаружить с помощью беспилотника.

Во Владивостоке обнаружили тело 30-летнего мужчины, который неудачно нырнул с аквалангом неделю назад. 30-летний дайвер решил нырнуть в ледяную воду близ Токаревского маяка 11 января. Однако что-то пошло не так, и обратно приморец не выплыл.

На место ЧП вызвали спасателей. Они целую неделю искали утонувшего горожанина. Операция осложнялась сильным течением, а также 38-метровым склоном дна. Даже для опытных специалистов это большой спуск.

В итоге к поискам подключили технику: дно Амурского залива стали осматривать на беспилотном подводном аппарате. Это принесло успех: тело аквалангиста нашли в 350 метрах от берега на глубине 22 метра. Утопленника подняли на поверхность, после чего передали его сотрудникам полиции.

Сейчас в деталях произошедшего разбираются специалисты. Сами спасатели называют поступок дайвера необдуманным. Главный государственный инспектор ГИМС Приморского края Леонид Маковецкий в ходе недавней пресс-конференции прокомментировал этот несчастный случай.

- Вообще, не очень непонятно, что там можно делать зимой, зачем устраивать такие погружения. Для меня это до сих пор загадка. Это всегда риск, даже в теплое время года. Когда у вас прорубь над головой, можно потерять ориентацию, перепутать где дно, а где «выход», - рассказал он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Большом Камне на пожаре погиб человек
Во Владивостоке в районе Орлиного Гнезда сгорел автомобиль
Доступную навагу и горбушу с Камчатки начнут поставлять в Приморье
Дальневосточная таможня поймала контрабандистов, промышлявших живым крабом
Муданьцзяньский университет приглашает на курсы и стажировки школьников из Владивостока
Аэропорт отменил два местных авиарейса
Сильный ветер разгулялся на побережье Приморья
Приморский «Адмирал» бесславно уступил «Северстали»
Двух беспечных школьников за сутки сбили в Приморье
Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе Цзилинь
Полиция Приморья изъяла из продажи 50 тысяч литров алкоголя
Отряд кораблей ТОФ возвращается во Владивосток из дальнего похода
Неравнодушных горожан зовут обсудить новый детсад во Владивостоке
Житель Приморья перепил и открыл стрельбу по школьникам
Жительница Приморья пропила телевизор и обманула любовника
«Губернаторскую тысячу» получат почти 590 тысяч пенсионеров Приморья