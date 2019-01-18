Дальневосточная таможня поймала контрабандистов, промышлявших живым крабом

СЕГОДНЯ 04:11 2019-01-18T04:11:36+03:00

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Дальневосточная оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела о контрабанде в Китай крупных партий живого краба.

Почти 51 тонну краба на сумму 35,9 миллионов рублей отправили контрабандисты в Китай. Организованная группа использовала для незаконного экспорта ценных морепродуктов подконтрольные компании, иностранные в том числе. В декабре 2016 и апреле 2017 они заключили контракты на поставку в Республику Корея, Китай и Японию более тысячи тонн синего, камчатского и равношипного живого краба. Когда мошенники оформляли деликатесы на экспорт, то заявляли недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке. Контрабандисты занижали стоимость товара более чем в два раза.

Как сообщил заместитель начальника ДВОТ Дмитрий Полулях, преступная группа орудовала на территории Сахалинской области, Приморского края и других регионах Дальнего Востока. Преступники неоднократно вывозили из России ценные морепродукты по подложным документам. За контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенную организованной группой лиц им придётся отвечать по всей строгости закона.