Доступную навагу и горбушу с Камчатки начнут поставлять в Приморье

СЕГОДНЯ 05:10 2019-01-18T05:10:40+03:00

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Обеспечивать приморские магазины доступной рыбой будут на постоянной основе, сообщает пресс-служба администрации региона.

На совещании, которое провёл губернатор Олег Кожемяко, было решено, что никаких оптовых перепродаж, в том числе, и в другие регионы, быть не должно. Программа «Приморская рыба», благодаря которой жители края могут покупать рыбу по сниженной цене, востребована людьми, и поэтому продолжится.

Стало известно, что торговые сети активно включились в проект. 220 предприятий подписали соответствующие соглашении и снизили надбавки. Ещё 100 готовы подключиться к программе.

Отметим, что с начала действия программы реализовано более тысячи тонн рыбы. Ещё на 10 тысяч тонн поступили заявки. Приморские рыбаки подтвердили готовность участвовать в проекте.

Новые соглашения на поставку и реализацию наваги и горбуши с Камчатки глава региона уже поручил разработать. По словам Олега Кожемяко, чтобы не возникали перебои с продажей, Приморью необходим запас рыбы, как минимум, в 2 тысячи тонн.