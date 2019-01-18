2019-01-18T06:38:36+03:00
Общество

В Большом Камне на пожаре погиб человек

Пожарные вытащили его из огня и передали врачам
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.vremyan.ru/news/krupnyj_pozhar_v_pavlove__sgorel_zhiloj_dom_na_napolnoj_ulicze_.htmlФото: http://www.vremyan.ru/news/krupnyj_pozhar_v_pavlove__sgorel_zhiloj_dom_na_napolnoj_ulicze_.html
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Сегодня утром, в 09.46 в пожарную службу Большого Камня дозвонились жильцы дома по улице Макарова, которые сообщили о пожаре.

Уже через 4 минуты спасатели приехали на место и начали тушить огонь. Помещение было сильно задымлено, поэтому пришлось задействовать в работе звенья газодымозащитной службы. С пламенем боролись 20 пожарных и четыре единицы техники.

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Пожар в Большом Камне
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Из квартир, отрезанных дымом, огнеборцы спасли четырёх человек. Одного обнаружили без признаков жизни и передали врачам скорой помощи.

Через 16 минут с начала тушения пожар локализовали, в 11.40 погасили. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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