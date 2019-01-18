В Большом Камне на пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 06:32 2019-01-18T06:38:36+03:00

Пожарные вытащили его из огня и передали врачам

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Сегодня утром, в 09.46 в пожарную службу Большого Камня дозвонились жильцы дома по улице Макарова, которые сообщили о пожаре.

Уже через 4 минуты спасатели приехали на место и начали тушить огонь. Помещение было сильно задымлено, поэтому пришлось задействовать в работе звенья газодымозащитной службы. С пламенем боролись 20 пожарных и четыре единицы техники.

bk_novosti Пожар в Большом Камне

Из квартир, отрезанных дымом, огнеборцы спасли четырёх человек. Одного обнаружили без признаков жизни и передали врачам скорой помощи.

Через 16 минут с начала тушения пожар локализовали, в 11.40 погасили. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.