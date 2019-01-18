В Приморье иностранец попытался спасти соотечественников от суда и «сел» сам

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-18T08:04:33+03:00

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В Партизанске осудили иностранца-взяткодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установили в суде, в сентябре 2018 года фигурант дела пришёл в кабинет отделения по вопросам миграции и попытался подкупить должностное лицо ОВД. Инспектору отделения он предложил 20 тысяч рублей за то. Чтобы тот не привлекал его соотечественников к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.

Подсудимого признали виновным. Суд назначил ему 1 год и 3 месяца исправительной колонии. Приговор не вступил в законную силу.