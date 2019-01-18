Во Владивостоке прокуратура пресекла реализацию подозрительных даров моря
300 кило рыбы, кальмара и креветки без документов обнаружили в одном из магазинов города
Фото: http://amamam.ru/kartofelnaya-zapekanka-s-kalmarami/
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Прокуратура Первореченского района Владивостока и Россельхознадзор по Приморью проверили один из магазинов города. Контролирующие инстанции обнаружили больше 300 кило морепродуктов без маркировок и ветеринарных документов. На столы приморцев едва не попали подозрительные филе трески и минтая, гребешок, палтус, лакедра, кальмар, креветка и многие другие деликатесы.
Прокурор района возбудил дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов. Реализация небезопасных даров моря сейчас приостановлена.