Во Владивостоке прокуратура пресекла реализацию подозрительных даров моря

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-18T08:15:03+03:00

300 кило рыбы, кальмара и креветки без документов обнаружили в одном из магазинов города

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Прокуратура Первореченского района Владивостока и Россельхознадзор по Приморью проверили один из магазинов города. Контролирующие инстанции обнаружили больше 300 кило морепродуктов без маркировок и ветеринарных документов. На столы приморцев едва не попали подозрительные филе трески и минтая, гребешок, палтус, лакедра, кальмар, креветка и многие другие деликатесы.

Прокурор района возбудил дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов. Реализация небезопасных даров моря сейчас приостановлена.