2019-01-18T08:15:03+03:00
Общество

Во Владивостоке прокуратура пресекла реализацию подозрительных даров моря

300 кило рыбы, кальмара и креветки без документов обнаружили в одном из магазинов города
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: http://amamam.ru/kartofelnaya-zapekanka-s-kalmarami/Фото: http://amamam.ru/kartofelnaya-zapekanka-s-kalmarami/
Изменить размер текста:

Прокуратура Первореченского района Владивостока и Россельхознадзор по Приморью проверили один из магазинов города. Контролирующие инстанции обнаружили больше 300 кило морепродуктов без маркировок и ветеринарных документов. На столы приморцев едва не попали подозрительные филе трески и минтая, гребешок, палтус, лакедра, кальмар, креветка и многие другие деликатесы.

Прокурор района возбудил дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов. Реализация небезопасных даров моря сейчас приостановлена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прошлом году в авариях на приморских дорогах погибли семь детей
Приморцы митингуют против строительства ядерного могильника в Фокино
Министр культуры РФ раскритиковал ситуацию с долгостроем на Русском
Три года колонии-поселения получил приморец за нападение на соседа
В Приморье иностранец попытался спасти соотечественников от суда и «сел» сам
В Большом Камне на пожаре погиб человек
Во Владивостоке в районе Орлиного Гнезда сгорел автомобиль
Доступную навагу и горбушу с Камчатки начнут поставлять в Приморье
Дальневосточная таможня поймала контрабандистов, промышлявших живым крабом
Во Владивостоке нашли тело утонувшего аквалангиста
Муданьцзяньский университет приглашает на курсы и стажировки школьников из Владивостока
Аэропорт отменил два местных авиарейса
Сильный ветер разгулялся на побережье Приморья
Приморский «Адмирал» бесславно уступил «Северстали»
Двух беспечных школьников за сутки сбили в Приморье
Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе Цзилинь
Полиция Приморья изъяла из продажи 50 тысяч литров алкоголя
Отряд кораблей ТОФ возвращается во Владивосток из дальнего похода
Неравнодушных горожан зовут обсудить новый детсад во Владивостоке
Житель Приморья перепил и открыл стрельбу по школьникам
Жительница Приморья пропила телевизор и обманула любовника
«Губернаторскую тысячу» получат почти 590 тысяч пенсионеров Приморья