Три года колонии-поселения получил приморец за нападение на соседа
Будучи сильно пьяным, он пырнул недруга ножом
Фото: http://news.mspravka.info/191473/
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Первореченский суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который пырнул ножом своего соседа.
Как установили в суде, будучи сильно пьяным, во время ссоры он ударил мужчину кухонным ножом в грудь. Рана потерпевшего классифицируется, как опасное телесное повреждение, повлёкшее тяжкий вред здоровью.
За это суд приговорил фигуранта к 3 годам в колонии-поселении. Приговр ещё не вступил в законную силу.