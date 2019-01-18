Три года колонии-поселения получил приморец за нападение на соседа

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-18T08:25:35+03:00

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Первореченский суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который пырнул ножом своего соседа.

Как установили в суде, будучи сильно пьяным, во время ссоры он ударил мужчину кухонным ножом в грудь. Рана потерпевшего классифицируется, как опасное телесное повреждение, повлёкшее тяжкий вред здоровью.

За это суд приговорил фигуранта к 3 годам в колонии-поселении. Приговр ещё не вступил в законную силу.