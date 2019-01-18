2019-01-18T09:31:02+03:00
Общество

Министр культуры РФ раскритиковал ситуацию с долгостроем на Русском

«Можно было три театра построить», - заявил Мединский
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Власти Приморья раскритиковал министр культуры России Владимир Мединский. Сегодня, на совещании во Владивостоке чиновник высказался по поводу инновационно-культурного центра на острове Русский. По его мнению, более безобразной ситуации с заморозкой стройки он не видел за последние семь лет.

- Можно было три театра построить. Вы три раза получали деньги на продолжение строительства и три раза сдавали обратно в бездонный бюджет.

Напомним, возводить Русском острове инновационно-культурный центр начали ещё в 2016 году. Однако стройку несколько раз замораживали. Пресс-служба администрации региона сообщала, что возврат средств в бюджет производился сначала по причине длительного срока согласования строительных работ в связи со статусом земельного участка, а затем по вине субподрядчика, который не смог освоить деньги. Последний раз, в 2018 году, на инновационный центр было выделено 235 миллионов рублей

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