2019-01-18T10:28:16+03:00
Общество

Приморцы митингуют против строительства ядерного могильника в Фокино

Власти пытаются объяснить, что угрозы людским жизням нет
Софья КУЧИНА
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Сегодня жители Фокино вышли на митингСегодня жители Фокино вышли на митингФото: primorsky.ru
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Жители ЗАТО Фокино вышли на митинг против строительства ядерного могильника в бухте Сысоева, сообщает «Комсомолка». Сегодня, на центральной площади города собрались 150 человек: среди них работники ДальРао, а также представители администрации региона. Чиновники попытались объяснить местным жителям, что строительство не представляет угрозы для жизни людей.

«КП» напоминает, Правительство РФ одобрило проведение переговоров специалистов компании «Росатом» и российско-японского Комитета по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия. Центр хранения ядерных отходов планируется запустить в Приморье к 2025 году.

После того, как новость облетела соцсети, житель Приморья организовали сбор подписей против строительства ядерного могильника в регионе. И вот сегодня неравнодушные граждане решили протестовать публично. Однако пыл митингующих несколько остудили крещенские морозы: после того, как все «за» и «против» были озвучины, пикетчики разошлись по домам.

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