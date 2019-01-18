В прошлом году в авариях на приморских дорогах погибли семь детей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-18T10:42:34+03:00

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За прошлый год в каждом одиннадцатом ДТП страдали дети, сообщает Госавтоинспекция Приморья. По информации пресс-службы краевого УМВД, всего за 2018 год зарегистрировано 332 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих авариях погибли 7 детей, 365 получили различные травмы. В 87% трагедии происходили из-за нарушения ПДД. Причём, виновными были как водители, так и пешеходы. В 74 случаях правила нарушали водители велосипедов, мопедов, мотоциклов и пешеходы.

48,7% ДТП связаны с наездом на пешехода, 31% - столкновение транспортных средств, 6,6% - опрокидывание, 4,8% - наезд на велосипедиста, 3,9% - съезд с дороги, 2,4% - наезд на препятствие, 0,9% - падение пассажира, 0,3% - наезд на животное, падение груза.

С 00. до 07.00 зарегистрировано 10 ДТП, с 07.00 до 12.00 - 70 ДТП, с 12.00 до 18.00 – 150 ДТП, с 18.00 до 00.00 – 102 ДТП.

По дням недели: понедельник – 46 ДТП, вторник – 52 ДТП, среда – 37 ДТП, четверг – 47 ДТП, пятница - 52 ДТП, суббота – 55 ДТП, воскресенье – 43 ДТП.

172 ДТП (51,8 произошли из-за плохих дорог. Сыграли роль отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.

В полиции подчеркнули: виновниками гибели несовершеннолетних стали взрослые участники дорожного движения: водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие. В ряде случаев детей перевозили без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко – на руках у родителей или старших родственников.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости пересмотреть свою манеру вождения, соблюдать меры предосторожности, особенно если в салоне находится ребенок-пассажир.

Необходимо строго соблюдать правила перевозки детей в салоне автомобиля. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. Перевозка несовершеннолетних в возрасте от 7 до 12 лет возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только в детских удерживающих устройствах.