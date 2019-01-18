Развёл болото: приморца оштрафовали за то, что не ухаживал за арендованной землёй

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-18T10:59:37+03:00

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Арендатор крупного земельного участка в Лесозаводском городском округе заплатит административный штраф за неиспользование его по назначению.

Нарушения земельного законодательства выявил инспектор Россельхознадзора при обследовании земли. В мае 2018 года он вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Выяснилось, что арендатор косит сено только на небольшой части земли, затрагивая только 12% площади. Остальные 956 гектаров же заросли сорняками высотой до 1,5 метров и деревьями до 3 метров. 50% площади и вовсе заболочено. Арендатор же никак не поддерживал плодородие почвы и не защищал землю от сорных трав и кустарников.

Нерадивого землепользователя признали виновным в административном правонарушении, теперь он обязан заплатить двадцатитысячный штраф.