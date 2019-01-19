Во Владивостоке пожарные спасли 10 человек из горевшей многоэтажки

СЕГОДНЯ 03:32 2019-01-19T03:32:29+03:00

Из-за короткого замыкания весь дом до сих пор обесточен

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Минувшим вечером во Владивостоке произошел серьезный пожар. В жилом доме на улице Надибаидзе вспыхнула квартира.

Сообщение о ЧП в девятиэтажке по адресу Надибаидзе, 32 поступило в 18:00. Там загорелась квартира на пятом этаже. Уже через семь минут на место прибыли пожарные расчеты. Весь подъезд окутал густой дым, поэтому первым делом огнеборцы начали эвакуировать людей. Из отрезанных квартир работники МЧС вывели на свежий воздух 10 человек.

В объятой пламенем квартире горели холодильник, кладовка и полы. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарные быстро справились с огнем: уже в 18:41 огонь удалось потушить. Жертв в результате происшествия не было.

Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, в ликвидации пожара приняли участие 42 человека личного состава и 10 единиц техники.

Сейчас в причинах происшествия разбираются специалисты. Вполне вероятно, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. В настоящее время весь дом обесточен; свет в девятиэтажке обещают вернуть сегодня к обеду.

За последнюю неделю Приморье буквально захлестнула волна квартирных пожаров. Одной из наиболее частых причин подобных инцидентов становится неисправность проводки. Так, на днях в Надеждинском районе сгорел двухэтажный коттедж. Дом сильно пострадал – большая его часть попросту выгорела. Как сообщают очевидцы, хозяева собирались его продавать. Вместо этого им придется заниматься восстановлением своего имущества.