Из-за метели задерживается рейс Москва-Владивосток
Сегодня в аэропорт Владивосток задерживаются сразу несколько рейсов. Впрочем, еще с десяток прибывают раньше положенного.
Так, из-за мощного снегопада, обрушившегося на Москву, немного задержался столичный рейс из Шереметьево. Вместо 12:20 «Airbus» ориентировочно прибудет в 12:40. Вероятно, это связано с трудностями при вылете. Из-за метели компания «Аэрофлот» уже отменила 26 рейсов из московского аэропорта и изменила время вылета по 16 рейсам в «Шереметьево».
Задерживается сегодня и рейс из Иркутска: он прибудет в 14:20.
Зато почти все рейсы из Южно-Сахалинска и с Камчатки сегодня прибудут на 20-40 минут раньше расчетного времени. Так что встречающим пассажиров лучше приехать в аэропорт Владивостока заранее.
Все остальные рейсы проводятся по расписанию.