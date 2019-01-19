Из-за метели задерживается рейс Москва-Владивосток

СЕГОДНЯ 03:54 2019-01-19T03:54:34+03:00

Во Владивостоке сегодня хорошая погода, а в Москве - нестоящая метель Фото: primorsky.ru

А вот самолеты с Сахалина и Камчатки прибудут в Приморье раньше запланированного

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Сегодня в аэропорт Владивосток задерживаются сразу несколько рейсов. Впрочем, еще с десяток прибывают раньше положенного.

Так, из-за мощного снегопада, обрушившегося на Москву, немного задержался столичный рейс из Шереметьево. Вместо 12:20 «Airbus» ориентировочно прибудет в 12:40. Вероятно, это связано с трудностями при вылете. Из-за метели компания «Аэрофлот» уже отменила 26 рейсов из московского аэропорта и изменила время вылета по 16 рейсам в «Шереметьево».

Задерживается сегодня и рейс из Иркутска: он прибудет в 14:20.

Зато почти все рейсы из Южно-Сахалинска и с Камчатки сегодня прибудут на 20-40 минут раньше расчетного времени. Так что встречающим пассажиров лучше приехать в аэропорт Владивостока заранее.

Все остальные рейсы проводятся по расписанию.