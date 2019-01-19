Черные пеньки, сеточка и леера: в Приморье до си пор не построили мост через Кроуновку
Жители приморского села Кроуновка жалуются на остановившуюся стройку моста через реку. Переправу обещали запустить еще осенью. Однако ее до сих пор не достроили, а все работы на объекте попросту прекратились.
О непростой ситуации рассказала местная жительница Нина Урюпина. Мост возле Кроуновки смыло еще несколько лет назад; возле села наладили временный мост, который заливало во время каждого сильного дождя. Восстанавливать постоянную переправу начали в прошлом году, еще при врио губернатора Андрее Тарасенко. Дорожники и краевые власти обещали открыть мост в октябре – однако этого так и не произошло. Строители не уложились в сроки.
Мост через Кроуновку, Приморье. Где рабочие?!.
В декабре, когда ударили холода, работу пришлось заморозить – так как зимой доделать переправу не было никакой возможности. Вероятно, мост продолжать возводить этой весной. Другое дело, что не очень понятно, успеют ли рабочие в этот раз: весна – время паводков, а сильное наводнение может серьезно повредить незаконченной конструкции. Остается надеяться, что специалисты закончат свою работу вовремя.