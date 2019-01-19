2019-01-19T04:50:29+03:00
Общество

Черные пеньки, сеточка и леера: в Приморье до си пор не построили мост через Кроуновку

Чиновники обещали сдать переправу в конце 2018 года
Артём КАБАНКОВ
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Так сейчас выглядит мост через реку КроуновкаТак сейчас выглядит мост через реку КроуновкаФото: mark2_che
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Жители приморского села Кроуновка жалуются на остановившуюся стройку моста через реку. Переправу обещали запустить еще осенью. Однако ее до сих пор не достроили, а все работы на объекте попросту прекратились.

О непростой ситуации рассказала местная жительница Нина Урюпина. Мост возле Кроуновки смыло еще несколько лет назад; возле села наладили временный мост, который заливало во время каждого сильного дождя. Восстанавливать постоянную переправу начали в прошлом году, еще при врио губернатора Андрее Тарасенко. Дорожники и краевые власти обещали открыть мост в октябре – однако этого так и не произошло. Строители не уложились в сроки.

Мост через Кроуновку, Приморье. Где рабочие?!.

В декабре, когда ударили холода, работу пришлось заморозить – так как зимой доделать переправу не было никакой возможности. Вероятно, мост продолжать возводить этой весной. Другое дело, что не очень понятно, успеют ли рабочие в этот раз: весна – время паводков, а сильное наводнение может серьезно повредить незаконченной конструкции. Остается надеяться, что специалисты закончат свою работу вовремя.

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