Треть города во тьме: в Арсеньеве продолжаются отключения света

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-19T07:03:22+03:00

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В Приморье до сих пор устраняют последствия крупной аварии на электросетях. Минувшим вечером почти 19 000 жителей Арсеньева остались без света.

ЧП случилось на подстанции «Молодежная» - там произошло короткое замыкание, после чего начался пожар. Из-за этого почти треть города осталась без света. По данным краевого филиала ДРСК, электричество пропало у 18700 абонентов.

Этим утром подачу электроэнергии удалось восстановить почти везде. Однако специалисты все еще работают на сетях, поэтому в некоторых домах сегодня по-прежнему происходят отключения. Причина проста: часть адресов переподключали на другие подстанции. После ремонта на «Молодежной» дома снова подключают на нее. Для этого приходится на время выключать электричество. Энергетики уверяют, что уже сегодня проблемы у горожан закончатся.

Как писала «Комсомолка», в начале января крупная авария произошла в другом приморском городе – Артеме. Без света там остались 7,6 тысяч человек. На некоторых улицах отключился не только свет, но и тепло. На то, чтобы все починить, энергетикам тогда потребовался один день.