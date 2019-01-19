Приморского автобусника наказали за любовь к искусству

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-19T08:09:03+03:00

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Приморская полиция оштрафовала автобусника, который смотрел фильмы во время движения по маршруту смотрел фильм. Водитель оказался злостным нарушителем.

Наказать водителя помогли пользователи социальных сетей. Один из пассажиров автобуса, следующего по маршруту №102 («Угольная – Владивосток») снял на камеру телефона, как водитель смотрит фильм на своем «мобильнике». Телефон наглый автобусник расположил на приборной панели, за рулем. Видео разместили в социальных сетях – и работники ГИБДД незамедлительно отреагировали на него.

После проверки выяснилось, что нарушителем является 46-летний водитель артёмовской компании-перевозчика. Только за прошлый год он 16 раз нарушал правила дорожного движения – но жизнь, видимо, ничему не научила приморца. В этот раз мужчине выписали штраф в 1500 рублей за нарушение правил использования телефона. Кроме того, полицейские наведались к работодателю водителя для профилактической беседы. Так что не исключено, что совсем скоро горе-автобусника уволят. С другой стороны, в этом случае ничто не будет мешать приморцу наслаждаться важнейшим из искусств.