Во Владивостоке пропал пенсионер на допотопной иномарке

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-19T10:05:50+03:00

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В Приморье разыскивают пенсионера, который уехал из дома и пропал. Мужчина последний раз сел в свою потрепанную «ласточку», выехал со двора – и исчез.

Александр Калиниченко, 1934 года рождения, пропал во Владивостоке 3 декабря прошлого года. В 6 часов 30 минут 84-летний мужчина вышел из своего дома на улице Шишкина и сел в видавшую виды иномарку – белую «Тойоту Калдина» 1989 года. Он уехал в неизвестном направлении; больше о нем никто ничего не слышал. Сейчас родственники пытаются найти пенсионера.

Госномер «Калдины» - У113ВК 25рус.

Машина исчезнувшего - 30-летней давности, между прочим. Фото: primpoisk25

Приметы Александра: рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, короткий седовй волос.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 (4232) 38-80-03 или 02 (полиция), 8-914-721-22-32.