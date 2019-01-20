Сегодня во Владивостоке без осадков, но сильный ветер

СЕГОДНЯ 03:01 2019-01-20T02:49:56+03:00

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Сегодня, 20 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -4...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем сильный. Температура воздуха -7...-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер южный слабый до умеренного, со второй половины северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10°C, в утренние часы -18-20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем сильный. Температура воздуха -6...-8°C.