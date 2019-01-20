В Приморском океанариуме ядовитым рыбам-ежам выделили отдельный аквариум

СЕГОДНЯ 04:00 2019-01-20T03:45:26+03:00

Теперь посетители могут внимательно рассмотреть их изумительные глаза, которые могут менять свой цвет от изумрудно-зелёного до небесно-голубого

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Длинношипым рыбам-ежам Diodon hystrix выделили отдельный аквариум в экспозиции «Тропические моря» в Приморском океанариуме. Теперь посетители могут внимательно изучить не только их покрытые шипами «доспехи», но и сделать для себя причудливое открытие - меняющийся цвет глаз.

Эти рыбы – самые крупные представители семейства двузубых: взрослые особи вырастают в среднем до 40 сантиметров. Длинношипая рыба-ёж интересна тем, что в случае опасности наполняет водой или воздухом желудок и раздувается в колючий шар, при этом шипы, находящиеся на теле, принимают перпендикулярное к нему положение, и рыба кажется ещё более устрашающей. Но если этих мер оказывается недостаточно, чтобы отпугнуть потенциального врага, рыба-ёж выделяет сильный яд – тетродотоксин. Этот же токсин в арсенале рыб семейства иглоборюхих, из которых готовят знаменитое блюдо японской кухни – фугу.

В случае опасности эта рыба наполняет водой или воздухом желудок и раздувается в колючий шарФото: primocean.ru

Фото: primocean.ru

– Рыбы-ежи представлены у нас в большом рифе, но там их непросто рассмотреть, а рассматривать есть что – у ежей, кроме покрытых шипами «доспехов», изумительные глаза, которые могут менять свой цвет от изумрудно-зелёного до небесно-голубого, – рассказал начальник отдела гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов.

Некоторые виды отряда иглобрюхообразных, к которому относится рыба-ёж, во время размножения используют оригинальный способ привлечения противоположного пола: самцы «рисуют» на песке необычные орнаменты – круги, пересечённые прямыми линиями. Долгое время происхождение этих подводных архитектурных сооружений оставалось загадкой, пока не выяснилось, что «следы» на песке оставляют рыбы.

Справка «КП»:

Латинское название рыбы-ежа Diodon произошло от двух греческих слов – «дио» – два, «донти» – зуб. У этих рыб все зубы срослись в две зубные пластинки (одна - на верхней челюсти, одна - на нижней). В отличие от, например, тетраодонов (Tetraodontidae - иглобрюхие, или скалозубовые, или рыбы-собаки, или четырехзубые), у которых по две зубные пластинки на верхней и нижней челюстях. Тетрадоны, которые бывают как морскими, так и пресноводными, живут в экспозициях Приморского океанариума.