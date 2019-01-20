2019-01-20T03:45:26+03:00
Дом. Семья

В Приморском океанариуме ядовитым рыбам-ежам выделили отдельный аквариум

Теперь посетители могут внимательно рассмотреть их изумительные глаза, которые могут менять свой цвет от изумрудно-зелёного до небесно-голубого
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Рыба-еж может менять свой цвет глаз от изумрудно-зелёного до небесно-голубогоРыба-еж может менять свой цвет глаз от изумрудно-зелёного до небесно-голубогоФото: primocean.ru
Изменить размер текста:

Длинношипым рыбам-ежам Diodon hystrix выделили отдельный аквариум в экспозиции «Тропические моря» в Приморском океанариуме. Теперь посетители могут внимательно изучить не только их покрытые шипами «доспехи», но и сделать для себя причудливое открытие - меняющийся цвет глаз.

Эти рыбы – самые крупные представители семейства двузубых: взрослые особи вырастают в среднем до 40 сантиметров. Длинношипая рыба-ёж интересна тем, что в случае опасности наполняет водой или воздухом желудок и раздувается в колючий шар, при этом шипы, находящиеся на теле, принимают перпендикулярное к нему положение, и рыба кажется ещё более устрашающей. Но если этих мер оказывается недостаточно, чтобы отпугнуть потенциального врага, рыба-ёж выделяет сильный яд – тетродотоксин. Этот же токсин в арсенале рыб семейства иглоборюхих, из которых готовят знаменитое блюдо японской кухни – фугу.

В случае опасности эта рыба наполняет водой или воздухом желудок и раздувается в колючий шар Фото: primocean.ru

В случае опасности эта рыба наполняет водой или воздухом желудок и раздувается в колючий шарФото: primocean.ru

Фото: primocean.ru

– Рыбы-ежи представлены у нас в большом рифе, но там их непросто рассмотреть, а рассматривать есть что – у ежей, кроме покрытых шипами «доспехов», изумительные глаза, которые могут менять свой цвет от изумрудно-зелёного до небесно-голубого, – рассказал начальник отдела гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов.

Некоторые виды отряда иглобрюхообразных, к которому относится рыба-ёж, во время размножения используют оригинальный способ привлечения противоположного пола: самцы «рисуют» на песке необычные орнаменты – круги, пересечённые прямыми линиями. Долгое время происхождение этих подводных архитектурных сооружений оставалось загадкой, пока не выяснилось, что «следы» на песке оставляют рыбы.

Справка «КП»:

Латинское название рыбы-ежа Diodon произошло от двух греческих слов – «дио» – два, «донти» – зуб. У этих рыб все зубы срослись в две зубные пластинки (одна - на верхней челюсти, одна - на нижней). В отличие от, например, тетраодонов (Tetraodontidae - иглобрюхие, или скалозубовые, или рыбы-собаки, или четырехзубые), у которых по две зубные пластинки на верхней и нижней челюстях. Тетрадоны, которые бывают как морскими, так и пресноводными, живут в экспозициях Приморского океанариума.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели помогли двум заблудившимся туристам на горе Пидан
Во Владивостоке создан инвестиционный атлас
В середине новой рабочей недели в Приморье может выпасть снег
Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП, погиб один человек
Во Владивостоке открылись соревнования по робототехнике
Сегодня во Владивостоке без осадков, но сильный ветер
Во Владивостоке пропал пенсионер на допотопной иномарке
Приморского автобусника наказали за любовь к искусству
Треть города во тьме: в Арсеньеве продолжаются отключения света
Черные пеньки, сеточка и леера: в Приморье до си пор не построили мост через Кроуновку
Из-за метели задерживается рейс Москва-Владивосток
Во Владивостоке пожарные спасли 10 человек из горевшей многоэтажки
Развёл болото: приморца оштрафовали за то, что не ухаживал за арендованной землёй
В прошлом году в авариях на приморских дорогах погибли семь детей
В Фокино прошёл митинг в поддержку строительства Центра кондиционирования радиоактивных отходов
Министр культуры РФ раскритиковал ситуацию с долгостроем на Русском