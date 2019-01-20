2019-01-20T04:58:04+03:00
Наука

Во Владивостоке открылись соревнования по робототехнике

Победители будут представлять Дальний Восток 1 и 2 мая в Нижнем Новгороде на Всероссийских соревнованиях по робототехнике и нейротехнологиям
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В соревнованиях принимают участие школьники в возрасте 7-14 летВ соревнованиях принимают участие школьники в возрасте 7-14 летФото: primorsky.ru
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Ежегодные Дальневосточные соревнования по робототехнике «Профессии будущего»-2019 стартовали в Приморье в субботу, 19 января. Участников поприветствовал Губернатор края Олег Кожемяко.

Команды на соревнованиях, которые принимает в этом году ДВФУ, сформировали более 200 школьников из Владивостока, Находки, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Хабаровска и других городов в возрасте от семи до 14 лет.

Олег Кожемяко отметил, что эта площадка – хороший старт для будущих инженеров, физиков, специалистов IT-технологий.

«Вы показываете свои лучшие работы, обмениваетесь опытом, получаете новые знания. Вы – наше будущее! Ведь будущее – за инженерной мыслью», – подчеркнул Губернатор.

Ребята будут соревноваться по нескольким дисциплинам: «Сумо», «Робоволейбол», «Танковая атака», «РобоФутбол», «Гонка инженеров» и «Компетенции» – теоретический этап для участников старшего возраста.

Победители соревнований будут представлять Дальний Восток 1 и 2 мая в Нижнем Новгороде на Всероссийских соревнованиях по робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и школьников «ДЕТалька».

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