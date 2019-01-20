2019-01-20T05:41:55+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП, погиб один человек

Авария произошла ночью на Светланской улице
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП. Погиб один человек.Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП. Погиб один человек.Фото: 25.mvd.ru
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Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП и насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось ночью на Светланской улице.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, Авария произошла ранним утром в воскресенье, 20 января. Полицейские установили, что в 5:45 утра, в районе дома № 61 по Светланской, водитель автомобиля Subaru Legacy, двигаясь со стороны Луговой в сторону центра, не справился с управлением, из-за чего столкнулся с Toyota Vitz, а потом с припаркованным автомобилем Toyota Prius. От удара транспортное средство вынесло на тротуар, где в этот момент стоял человек.

Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП. Погиб один человек. Фото: 25.mvd.ru

Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП. Погиб один человек.Фото: 25.mvd.ru

Фото: 25.mvd.ru

В результате аварии четырем пострадавшим потребовалась госпитализация. Они были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Один из пострадавших - водитель Toyota Prius - скончался в машине скорой помощи от полученных травм.

Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП. Погиб один человек. Фото: 25.mvd.ru

Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП. Погиб один человек.Фото: 25.mvd.ru

Фото: 25.mvd.ru

По информации полицейских, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

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