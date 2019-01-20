2019-01-20T06:37:18+03:00
Общество

В середине новой рабочей недели в Приморье может выпасть снег

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Небольшой снег прогнозируют синоптики в середине неделиНебольшой снег прогнозируют синоптики в середине неделиФото: "КП" Архив
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Начало новой рабочей недели в Приморском крае обойдётся без осадков, сообщает «Примпогода». В крае ночь на понедельник, 21 января, под влиянием гребня антициклона останется морозной, −20…−32 °С, на побережье −12…−18 °С. Днём −9…−15 °С, на южном побережье −1…−7 °С.

В дальнейшем давление над краем начнёт падать. В средней тропосфере потоки с северных поменяются на западные, и станет теплее. К середине недели с районов Китая подойдёт очередной циклон. В Приморье местами пройдёт небольшой снег.

Минимальная температура воздуха −17…−27 °С, на побережье −8…−15 °С. Максимальная будет колебаться от −4 °С на юге до −17 °С на севере.

Во Владивостоке первая половина недели будет сухой и солнечной, со свежим ветром. Ночная температура ожидается −11…−14 °С, дневная −5…−8 °С.

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