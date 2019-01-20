Во Владивостоке создан инвестиционный атлас

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-20T08:09:54+03:00

Инвестиционный атлас включает в себя парк Минного городка, городские пляжи, создание Консульского городка, многоуровневые парковки и многие другие. Фото: vlc.ru

В сборник вошли крупные, перспективные проекты, реализация которых равноценно выгодна как инвесторам, так и жителям города

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Перспективные инвестиционные площадки, инфраструктурные возможности, перечень механизмов государственной поддержки и основные экономические показатели Владивостока – инвестиционные атлас краевой столицы должен стать надёжным проводником для инвесторов в мире деловой информации.

Инвестиционный атлас разработан администрацией города совместно с международной сетью компаний «Deloitte» и носит информационно-ознакомительный характер. Для издания выбраны крупные, перспективные проекты, реализация которых равноценно выгодна как инвесторам, так и жителям города, так как будет способствовать созданию благоприятного делового климата, устойчивому экономическому росту, а также повышению качества жизни населения.

- Любому инвестору - нашему соотечественнику или иностранному бизнесмену - требуется комплексная информация о перспективных проектах города. Наш атлас содержит в себе всё необходимое для принятия правильного решения, - рассказал начальник управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив Кирилл Батанов.

Среди проектов атласа – парк Минного городка, городские пляжи, создание Консульского городка, многоуровневые парковки и многие другие. В числе потенциальных инвесторов проекта администрации города – резиденты Свободного порта Владивосток.

Инвестиционный атлас города Владивостока размещен на официальном сайте администрации города Владивостока в разделе «Экономика» в подраздел «Инвестиционная политика города Владивостока», а также на официальном сайте муниципального казенного учреждения «Центр развития предпринимательства