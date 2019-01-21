Сегодня во Владивостоке тепло, по краю - холодно
Приморский гидрометцентр прогнозирует, что погодные странности продлятся до 23 января
фото - архив КП
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Сегодня, 21 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Для Приморья это означает переменную облачность, на севере местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −16... −3°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −6... −8°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −6... −8°C, в утренние часы −20... −22°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −5... −7°C.