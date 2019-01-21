2019-01-21T01:27:09+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке тепло, по краю - холодно

Приморский гидрометцентр прогнозирует, что погодные странности продлятся до 23 января
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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Сегодня, 21 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Для Приморья это означает переменную облачность, на севере местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −16... −3°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −6... −8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −6... −8°C, в утренние часы −20... −22°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −5... −7°C.

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