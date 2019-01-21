Житель Приморья вёз полный багажник марихуаны

СЕГОДНЯ 02:37 2019-01-21T02:37:20+03:00

По уголовной статье молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы

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В Приморье инспекторы ДПС задержали подозреваемого в хранении наркотических средств в крупном размере

Патрулируя маршрут, сотрудники Госавтоинспекции остановили Toyota Caldina. Услышав вопрос, имеются ли в салоне запрещенные вещества, хозяин иномарки заметно занервничал.

Полицейские осмотрели транспорт. В багажнике обнаружился мешок, внутри которого находились растения, пахнущие коноплёй.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое вещество является марихуаной. В перерасчете на высушенное вещество общий вес наркотиков составил более 3 килограммов, что квалифицируется как крупный размер.

Правонарушителя доставили в отдел, где он признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело. У 29-летнего жителя Артема отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.