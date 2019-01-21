Школьников Владивостока начнут кормить на выбор

СЕГОДНЯ 02:51 2019-01-21T03:19:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Владивостока Олег Гуменюк встретился с директорами школ. На повестке дня — питание школьников и работа вендинговых аппаратов.

«Два месяца назад увеличилось финансирование на питание школьников. За счет этого в школах появилось больше фруктов, овощей и других продуктов. Так может быть, необходимости устанавливать автоматы со сладостями больше нет? У нас в 14 школах стоят такие автоматы. Расскажите, нужны ли они на самом деле?» — обратился к участникам встречи и.о. главы города.

На этот вопрос ответила директор гимназии №2 Инна Шендрик. Автомат в этом учреждении стоит с 2015 года.

«Мы установили торговый аппарат по просьбе родителей. И он ни в коем случае не является заменой полноценного питания в столовой. Скорее, это дополнение. Вторая смена учится до 19.20, а столовая закрывается в 17.00. К тому же в нашей школе в вечернее время работает множество секций и кружков. С автоматом у учеников есть возможность перекусить вечером».

Глава в ответ на это предложил директорам пересмотреть график работы столовых и, возможно, продлить ее. Также он предложил рассмотреть возможность готовить по два вида блюд на обед. Последний объезд по школам с губернатором Олегом Кожемяко показал, что зачастую дети не едят некоторые продукты.

«Пусть будет на выбор и рыба, и мясо, — уточнил Олег Гуменюк. — Мы должны стать примером для других городов в части организации питания. Каждый из вас должен быть полностью в курсе того, что происходит в его учреждении. Жду от вас помощи и готов, в свою очередь, оказывать поддержку вам. Хочу, чтобы вы понимали: все ваши проблемы — теперь и мои тоже. Решать мы их будем вместе».