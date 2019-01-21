Пьяная прогулка с девушкой вышла приморцу уголовным делом

СЕГОДНЯ 03:59 2019-01-21T03:59:57+03:00

У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело

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В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило заявление 40-летнего приморца. Заявитель сообщил о хищении Toyota Caldina по улице Достоевского.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев. Ориентировку на угнанный автомобиль направили наружным нарядам.

Вскоре сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль на пустыре в районе села Загородное. За рулем иномарки находился 19-летний местный житель со своей приятельницей.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Задержанный пояснил, что в вечером он находился в гостях у своего соседа, где пьянствовал с малознакомыми друзьями владельца квартиры. Воспользовавшись моментом, когда все уснули, он тайком взял со стола ключи от автомобиля и поехал кататься по городу.

У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу.