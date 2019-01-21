Приморье потратит на ветеранское жильё 49 миллионов

СЕГОДНЯ 05:20 2019-01-21T05:20:49+03:00

В ведомстве заверяют: решение вопроса с ветеранским жильем идет строго по графику

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В 2019 году Приморье увеличит финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели Москва направит 48,9 миллиона рублей.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, в очереди находятся 32 ветерана, пятеро из которых — участники войны, остальные — вдовы фронтовиков.

«Деньги позволят обеспечить жильем 24 ветеранские семьи. Прежде всего, свидетельства получат все участники войны», — уточняют специалисты.

В прошлом году на ветеранские квартиры направили 22,9 миллиона рублей. Сертификаты на выплату получили 12 семей. Новоселье справили ветераны Лесозаводска, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Дальнереченского, Хорольского, Черниговского районов. Шестеро новоселов проживают во Владивостоке.

Напомним, за время действия указа президента в городах и районах Приморья новоселье справили более 2,3 тысячи ветеранских семей.