Неравнодушные приморцы получат премии

СЕГОДНЯ 06:03 2019-01-21T06:03:07+03:00

Сбор заявок на участие в премии начнется уже с 1 марта 2019 года

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Конкурс «Неравнодушный гражданин» проведёт в Приморье некоммерческая организация. Грант почти в 300 тысяч рублей на него выделил краевой бюджет.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, конкурс направлен на развитие добровольчества и поощрение приморцев, реализующих общественно значимые проекты.

«Премию вручаем ежегодно, чтобы продемонстрировать, насколько важна и полезна волонтерская деятельность. Заявки на участие поступают со всех муниципалитетов. За три года поддержку на свои проекты получили более 140 человек», — отметили в ведомстве.

Сбор заявок на участие в премии начнется уже с 1 марта 2019 года. Итоги будут подведены в июне. Предложить кандидатуры, достойные поощрения за свою деятельность, смогут общественные организации и муниципальные учреждения, СМИ, блогеры и другие.

Победители будут определены в следующих номинациях: «Шаг вперед», «Живой город», «Здоровый дух», «Природа», «Культура», «Семья и дети» и других. Подробнее с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Напомним, по поручению губернатора в краевом бюджете на 2019 год сумма грантовой поддержки НКО увеличена до 65 миллионов рублей.