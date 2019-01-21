Квартирные воры обокрали Сергея Дарькина и Ларису Белоброву

СЕГОДНЯ 06:37 2019-01-21T06:37:16+03:00

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Неизвестные обокрали в центре Москвы квартиру экс-губернатора Приморского края, а ныне предпринимателя Сергея Дарькина. Добычей злоумышленников стали деньги и украшения — всего на 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«18 января Дарькин заявил в полицию о краже из квартиры в Коробейниковом переулке денег и ювелирных изделий на 7,5 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт кражи.

«Неизвестный проник в квартиру в Коробейниковом переулке, где из сейфа украл 1,5 миллиона рублей наличными и ювелирные изделия. Ущерб составил около 7 миллионов 500 тысяч рублей», — сообщили в полиции. По данным ГУ МВД, кража могла быть совершена с 3 по 17 января, пока семья бизнесмена находилась на курорте. По факту начата проверка.

Справка КП

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморского края с 2001 по 2012 годы, после чего он был назначен замминистра регионального развития РФ и работал в этой должности до 2014 года. С 2015 года он является президентом «Тихоокеанской Инвестиционной Группы».