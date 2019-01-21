Шесть стихийных свалок разобрали во Владивостоке
Десятки тонн мусора ежедневно собирает и вывозит с улиц и пустырей Владивостока предприятие «Содержание городских территорий».
Стихийные свалки чаще всего возникают близ частного сектора, около незаконных торговых объектов, в лесопарковых зонах и других уголках города.
«Ликвидированы свалки на улицах Капитана Шефнера, Слуцкого, Луговой, Шестой, Шошина и Серова. Бытовой, строительный мусор, старая мебель и коробки отправились на полигон», — рассказали в СГТ.
В уборке масштабных свалок задействуют погрузчики, а в труднодоступных местах рабочие вынуждены собирать мусор вручную, пакетировать его и грузить в самосвалы.
«Несанкционированные свалки — это бич современного общества. Все любят чистоту, но далеко не все хотят за это платить. Незаконные свалки мэрия вынуждена вывозить за бюджетные деньги, — отмечает замначальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. — Большое количество свалок в частном секторе обусловлено нежеланием собственников заключать договоры на вывоз отходов. Также не хотят платить за вывоз и утилизацию мусора некоторые торговые компании, поэтому порой мы сталкиваемся со стихийными свалками коробок и просроченной продукции».
Напомним, в 2018 году муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» вывезло более 60 несанкционированных свалок.