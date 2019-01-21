Конец января в Приморье окажется снежным

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-21T08:38:23+03:00

В этом году зима не только заметно теплее статистических норм, но и норму по осадкам явно не выполняет

Изменить размер текста: A A

Погодные условия наступившей недели в Приморье будут изменчивыми.

Как сообщили в приморском гидрометцентре, в начале недели под влиянием антициклона прогнозируется погода преимущественно без осадков, лишь местами в северных районах края возможен небольшой снег.

Во вторник, 22 января, к Приморью подойдёт неглубокий циклон. Под его влиянием в середине недели в крае пройдёт небольшой снег. Четверг ожидается спокойным, атмосферное давление повысится, снег будет прекращаться, но усилится ветер.

В последний рабочий день снова пройдёт небольшой снег. Температурный фон без резких изменений. В ночные часы температура воздуха ожидается −16... −30°С, на побережье −8... −15°С. Днём, −1... −8 °С, на севере до −15°С.

Во Владивостоке ожидается погода без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха −10... −14°С. Днём −4... −8°С.