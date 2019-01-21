Конец января в Приморье окажется снежным
Погодные условия наступившей недели в Приморье будут изменчивыми.
Как сообщили в приморском гидрометцентре, в начале недели под влиянием антициклона прогнозируется погода преимущественно без осадков, лишь местами в северных районах края возможен небольшой снег.
Во вторник, 22 января, к Приморью подойдёт неглубокий циклон. Под его влиянием в середине недели в крае пройдёт небольшой снег. Четверг ожидается спокойным, атмосферное давление повысится, снег будет прекращаться, но усилится ветер.
В последний рабочий день снова пройдёт небольшой снег. Температурный фон без резких изменений. В ночные часы температура воздуха ожидается −16... −30°С, на побережье −8... −15°С. Днём, −1... −8 °С, на севере до −15°С.
Во Владивостоке ожидается погода без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха −10... −14°С. Днём −4... −8°С.