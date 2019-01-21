Приморским талантам будет проще попасть в Московскую консерваторию

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-21T10:41:09+03:00

В ближайшие годы на острове Русском возведут театрально-образовательный комплекс, в состав которого войдет филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского

Изменить размер текста: A A

Уже в марте Дальневосточный государственный институт искусств проведет прослушивание претендентов на обучение в филиале Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского во Владивостоке.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по трем направлениям.

Как отметил вице-губернатор Константин Межонов, прослушивание в одно из ведущих музыкальных учреждений России стало возможным в рамках федерального проекта «Национальное культурное наследие». В ближайшие годы на острове Русском возведут театрально-образовательный комплекс, в состав которого войдет филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского.

«В процессе подготовки к открытию филиала ЦМШ с 21 по 23 марта пройдут прослушивания молодых музыкантов. Открытие филиала предварительно планируется в 2020-2021 учебном году. Принять участие в прослушивании могут как граждане России, так и зарубежья в возрасте от 6 до 16 лет», — рассказали в краевом департаменте культуры.

До 15 марта заявки от претендентов принимаются по специальностям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты).

В дни прослушиваний также пройдут открытые мастер-классы педагогов Центральной музыкальной школы и встреча с представителями учреждения.

Напомним, в Приморье, по поручению президента создается театрально-образовательный комплекс, в который войдут Мариинский театр, Третьяковская галерея и Эрмитаж, а также Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории и Академия Русского балета.

Вниманию участников! Прослушивания пройдут в концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (Владивосток, улица Петра Великого, 3а). Подробности можно уточнить по телефонам: 8 (423) 226-17-13 или 8 (914) 737-09-67.