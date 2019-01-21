Приморье за полгода купит для сирот-очередников больше 500 квартир

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-21T10:57:44+03:00

В данный момент в сводный список сирот, имеющих право на получение жилья на территории Приморья, включены более 7 тысяч человек

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В Приморье усилена работа по обеспечению жильем детей-сирот. Только в первой половине этого года планируется приобрести более 500 жилых помещений. Об этом стало известно на совещании под руководством врио первого вице-губернатора Веры Щербина в понедельник, 21 января.

Как сообщила директор департамента образования и науки края Надежда Кочурова, работа ведется по нескольким направлениям. В течение ближайших двух месяцев закупить квартиры должны муниципалитеты, наделенные таким правом с января. Также приобретением жилья занимается департамент земельных и имущественных отношений.

«Всего через муниципальные образования мы планируем приобрести 387 квартир, прогнозный план приобретения квартир через департамент земельных и имущественных отношений составляет 158 квартир. Таким образом, в первом полугодии мы должны закупить 545 жилых помещений», — сообщила руководитель департамента, уточнив, что в общем на эти цели направят свыше миллиарда рублей.

Отмечено, что параллельно продолжается работа по достройке двух домов для детей-сирот в Лесозаводске.

«Подрядчик сейчас завершает внутреннюю отделку по объектам и, как только положительные температуры установятся, завершит благоустройство. После этого мы передадим в казну 90 квартир», — добавил и.о. директора департамента градостроительства Евгений Добрынин.

Подчеркнуто, что при условии полного исполнения муниципалитетами своих полномочий и освоения финансирования, администрация края обратится в правительство за дополнительными деньгами.

Напомним, в данный момент в сводный список сирот, имеющих право на получение жилья на территории Приморья, включены более 7 тысяч человек. Губернатор лично контролирует обеспечение их квартирами. По поручению главы региона в конце 2018 года приняли краевой закон, который наделил муниципалитеты правом приобретать и строить такое жилье. Планируется, что эта мера позволит быстрее решить наболевший вопрос.

На первом этапе основное внимание муниципалитеты будут уделять приобретению готового жилья. Позже будет организована работа по достройке, реконструкции или капремонту помещений, подходящих под расселение детей-сирот.