Юные хоккеисты Приморья вступили в схватку за «Золотую шайбу»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-21T11:56:21+03:00

За последние восемь лет юные приморские хоккеисты не раз становились победителями Всероссийских финальных соревнований «Золотая шайба»

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На ледовой арене «Олимп 2010» села Чугуевка стартовал краевой этап всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» имени легендарного тренера Анатолия Тарасова.

Первыми за награды и заветные путевки на всероссийский финал сразились семь команд юношей 2006-2007 годов рождения из сельских поселений и малых городов — «Восток» (село Чугуевка), «Северная Звезда» (село Новопокровка), «Витязь» (село Черниговка), «Самур» (Лучегорск), «Вертикаль» (Дальнегорск), «Гранит» (Большой Камень) и «Старт» (Дальнереченск).

С открытием соревнований хоккеистов поздравили глава Чугуевского района Роман Деменев и исполнительный директор Федерации хоккея Приморского края Александр Лебедев. Они пожелали ребятам яркой и честной борьбы.

В жарких ледовых баталиях определились победители и призеры. Золотые медали и путевку на всероссийский финал выиграла команда «Гранит» из Большого Камня, серебряные награды достались чугуевскому «Востоку», бронзовые — команде «Старт» из Дальнереченска.

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта, турнир «Золотая шайба» проводится среди юных хоккеистов трех возрастных групп — младшей (10-11 лет), средней (12-13 лет) и старшей (14-15 лет) раздельно среди команд городских округов, сельских поселений и малых городов.

В первом муниципальном этапе (декабрь-февраль) принимают участие около 50 коллективов, среди которых дворовые дружины, команды общеобразовательных школ и спортивных клубов по месту жительства. Соревнования проходят на хоккейных коробках и ледовых аренах на территории всего Приморского края.

Победители муниципального этапа «Золотой шайбы» всех возрастных групп встретятся в краевых турнирах, которые пройдут с 17 января по 17 февраля на ледовых аренах Чугуевки, Уссурийска, Большого Камня и Артема.

Команды, занявшие призовые места в краевых финальных соревнованиях в каждой возрастной группе среди юношеских команд городских округов, сельских поселений и малых городов будут награждены медалями, кубками и дипломами департамента физической культуры и спорта Приморского края.

Командам-победителям краевого финала предстоит защищать честь Приморского края на Всероссийских финальных соревнованиях «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, которые пройдут с марта по апрель в Краснодарском и Пермском краях, Смоленской и Вологодской областях и Республике Башкортостан.