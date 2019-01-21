Сегодня Приморье ждёт плюсовая температура

21 Янв. 23:58 2019-01-21T23:58:24+03:00

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков Фото: РИА Новости

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Сегодня, 22 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -10...+1°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха -2...-4°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня слабый снег. Вероятность 40%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.