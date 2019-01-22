2019-01-22T02:09:18+03:00
Общество

Приморец опозорил в сети экс-гёрлфренд и теперь пойдёт искупать вину

Мировой суд Находки приговорил его к обязательным работам
Софья КУЧИНА
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Фото: http://ipress.ua/ru/news/sbu_otkrila_dostup_k_dokumentam_kotorie_v_rossyy_hranyat_pod_gryfom_sekretno_77362.htmlФото: http://ipress.ua/ru/news/sbu_otkrila_dostup_k_dokumentam_kotorie_v_rossyy_hranyat_pod_gryfom_sekretno_77362.html
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Мировые судьи Находки приговорили местного жителя к 140 часам обязательных работ за незаконное распространение сведений о частной жизни его бывшей девушки.

Как установили в суде, 20-летний мужчина после расставания с любимой разместил в интернете информацию с её тайнами и обстоятельствами внутрисемейных отношений. В том числе он рассказал, что экс-гёрлфренд была беременна и сделала аборт.

Поступок оказался подсудным делом. Мировой суд вынес обвинительный приговор по части 1 статьи 137 УК РФ.

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