Приморец опозорил в сети экс-гёрлфренд и теперь пойдёт искупать вину

СЕГОДНЯ 02:09 2019-01-22T02:09:18+03:00

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Мировые судьи Находки приговорили местного жителя к 140 часам обязательных работ за незаконное распространение сведений о частной жизни его бывшей девушки.

Как установили в суде, 20-летний мужчина после расставания с любимой разместил в интернете информацию с её тайнами и обстоятельствами внутрисемейных отношений. В том числе он рассказал, что экс-гёрлфренд была беременна и сделала аборт.

Поступок оказался подсудным делом. Мировой суд вынес обвинительный приговор по части 1 статьи 137 УК РФ.