В Спасском районе Приморья объявили карантин из-за вспышки ящура
В Спасском районе Приморья объявили режим ЧС из-за вспышки ящура, об этом сообщается на сайте Спасского городского округа.
Глава городского округа Спасска-Дальнего Вячеслав Квон объявил режим повышенной готовности по эпидемии ящура на территории свинокомплекса ООО «Мерси-Трейд» в селе Прохоры. Здесь установили карантин и местный уровень реагирования.
В постановлении говорится, что наблюдать и собирать данные по ситуации здесь будут круглосуточно.
Между тем, в зоне риска находится 26 населённых пунктов Спасского района. Согласно многочисленным сообщениям СМИ, из 22,5 тысяч голов скота в погибло более 5 свиней. Падёж продолжается.