В Спасском районе Приморья объявили карантин из-за вспышки ящура

СЕГОДНЯ 03:11 2019-01-22T03:11:55+03:00

В Прохорах уже пало 5 тысяч голов скота

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В Спасском районе Приморья объявили режим ЧС из-за вспышки ящура, об этом сообщается на сайте Спасского городского округа.

Глава городского округа Спасска-Дальнего Вячеслав Квон объявил режим повышенной готовности по эпидемии ящура на территории свинокомплекса ООО «Мерси-Трейд» в селе Прохоры. Здесь установили карантин и местный уровень реагирования.

В постановлении говорится, что наблюдать и собирать данные по ситуации здесь будут круглосуточно.

Между тем, в зоне риска находится 26 населённых пунктов Спасского района. Согласно многочисленным сообщениям СМИ, из 22,5 тысяч голов скота в погибло более 5 свиней. Падёж продолжается.