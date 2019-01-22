Старичок из Приморья вышел на тропу войны с водителями

СЕГОДНЯ 04:27 2019-01-22T04:27:24+03:00

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Приморский пенсионер решил бороться с неправильной, на его взгляд, парковкой. Дедушка повадился резать шины неугодных автомобилей.

Живет старичок-вредитель в Большом Камне. Горожане вышли на него после инцидента возле школы №4 (улица Маслакова). Накануне там порезали шины сразу у нескольких машин; за последнее время это уже не первое происшествие в этом районе. После этого автомобилисты решили изучить записи камер наблюдения. Как оказалось, момент преступления действительно попал в объектив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/687459" frameborder="0"></iframe> Дедок-хулиган из Приморья.72 года человеку, а он шины режет!

Негодяя нашли довольно быстро. Им оказался 72-летний пенсионер, живущий в доме возле школы. Мужчина объяснил, что с помощью порчи шин «боролся с неправильной парковкой».

Большом Камне пенсионер резал шины автомобилей в районе 4 школы. По камере его узнали жильцы, объяснил, что так боролся с неправильной парковкой. Теперь, вероятнее всего, большекаменцу придется ответить перед законом: наверняка хозяева пострадавших машин захотят возмещения ущерба. Впрочем, сможет ли седовласый хулиган возместить его, неизвестно.