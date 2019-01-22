Старичок из Приморья вышел на тропу войны с водителями
Приморский пенсионер решил бороться с неправильной, на его взгляд, парковкой. Дедушка повадился резать шины неугодных автомобилей.
Живет старичок-вредитель в Большом Камне. Горожане вышли на него после инцидента возле школы №4 (улица Маслакова). Накануне там порезали шины сразу у нескольких машин; за последнее время это уже не первое происшествие в этом районе. После этого автомобилисты решили изучить записи камер наблюдения. Как оказалось, момент преступления действительно попал в объектив.
Дедок-хулиган из Приморья.72 года человеку, а он шины режет!
Негодяя нашли довольно быстро. Им оказался 72-летний пенсионер, живущий в доме возле школы. Мужчина объяснил, что с помощью порчи шин «боролся с неправильной парковкой».
Большом Камне пенсионер резал шины автомобилей в районе 4 школы. По камере его узнали жильцы, объяснил, что так боролся с неправильной парковкой. Теперь, вероятнее всего, большекаменцу придется ответить перед законом: наверняка хозяева пострадавших машин захотят возмещения ущерба. Впрочем, сможет ли седовласый хулиган возместить его, неизвестно.