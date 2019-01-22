2019-01-22T04:27:24+03:00
Общество

Старичок из Приморья вышел на тропу войны с водителями

72-летним хулиганом, скорее всего, займется полиция
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Дед-хулиган решил бросить вызов неправильной парковке. Фото: wallpage.ruДед-хулиган решил бросить вызов неправильной парковке. Фото: wallpage.ru
Изменить размер текста:

Приморский пенсионер решил бороться с неправильной, на его взгляд, парковкой. Дедушка повадился резать шины неугодных автомобилей.

Живет старичок-вредитель в Большом Камне. Горожане вышли на него после инцидента возле школы №4 (улица Маслакова). Накануне там порезали шины сразу у нескольких машин; за последнее время это уже не первое происшествие в этом районе. После этого автомобилисты решили изучить записи камер наблюдения. Как оказалось, момент преступления действительно попал в объектив.

Дедок-хулиган из Приморья.72 года человеку, а он шины режет!

Негодяя нашли довольно быстро. Им оказался 72-летний пенсионер, живущий в доме возле школы. Мужчина объяснил, что с помощью порчи шин «боролся с неправильной парковкой».

Большом Камне пенсионер резал шины автомобилей в районе 4 школы. По камере его узнали жильцы, объяснил, что так боролся с неправильной парковкой. Теперь, вероятнее всего, большекаменцу придется ответить перед законом: наверняка хозяева пострадавших машин захотят возмещения ущерба. Впрочем, сможет ли седовласый хулиган возместить его, неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый руководитель департамента здравоохранения появился в Приморье
Власти пообещали, что приморцы не останутся без свинины
Мобильный в сливочном масле едва не попал в руки заключённого из Приморья
Приморские школьники до 1 февраля должны решить, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ
В Приморье обнаружили свалку расчлененных щенков
Утреннее столкновение двух «японок» стало причиной пробок во Владивостоке
Стала известна дата проведения выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl
В пустующих зданиях ДВФУ планируют открыть школу и спортивные кружки
В Спасском районе Приморья объявили карантин из-за вспышки ящура
Приморец опозорил в сети экс-гёрлфренд и теперь пойдёт искупать вину
Сегодня Приморье ждёт плюсовая температура
Юные хоккеисты Приморья вступили в схватку за «Золотую шайбу»
Приморье за полгода купит для сирот-очередников больше 500 квартир
Приморским талантам будет проще попасть в Московскую консерваторию
Временный мост вместо просевшего собирают на севере Приморья
Хозяин дорогого внедорожника под наркотиками сбил девушку насмерть в Приморье
Необычный рок-фестиваль пройдёт во Владивостоке
Конец января в Приморье окажется снежным
Виновника страшной аварии в центре Владивостока арестовали до суда
Шесть стихийных свалок разобрали во Владивостоке
Квартирные воры обокрали Сергея Дарькина и Ларису Белоброву
Неравнодушные приморцы получат премии
Приморье потратит на ветеранское жильё 49 миллионов
За сутки в Приморье погасили один таежный пожар
Пьяная прогулка с девушкой вышла приморцу уголовным делом