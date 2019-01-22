Стала известна дата проведения выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl

СЕГОДНЯ 04:29 2019-01-22T04:29:51+03:00

В 2019 году Vladivostok Boat Show Xl пройдет с 17 по 19 мая.

Спортивная и развлекательная программы будут дополнены новыми проекторами от организаторов

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С началом нового 2019 года стартовала активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl. В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия по традиции станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

Участниками станут компании Дальнего Востока и других регионов России, а так же стран АТР.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов» — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов».

В 2019 году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Мероприятие традиционно станет большим праздником, который каждый год собирает целые семьи! Каждый найдет себе занятие по интересам!

В программе демонстрация, тест-драйвы, продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи.

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Справка «КП»:

Vladivostok Boat Show - статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7 000 человек.