2019-01-22T06:00:09+03:00
Общество

В пустующих зданиях ДВФУ планируют открыть школу и спортивные кружки

По инициативе Думы города прошло выездное совещание по решению этих вопросов
Софья КУЧИНА
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Фото: http://domofoto.ru/photo/128020/Фото: http://domofoto.ru/photo/128020/
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Пустующие здания ДВФУ могут передать в муниципальную собственность, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу Думы города.

Представители университета и и.о главы Владивостока провели выездное совещание по инициативе председателя Думы Андрея Брика. Участники осмотрели корпуса на Океанском проспекте, 19 Б,В, улице Экипажной,18Б и Борисенко,48. По мнению Андрея Брика, помещение на Океанском проспекте идеально подходит, чтобы разместить здесь спортивные секции. На Борисенко же можно открыть школу.

- Подписано обращение губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко на имя Юрия Трутнева с просьбой передать эти помещения в муниципальную собственность города. На протяжении долгих лет эти помещения пустуют и постепенно приходят в упадок. Поэтому мы рассматриваем возможность передачи их в муниципальную собственность города, что поможет решить многие важные вопросы, а также привести их в порядок и отремонтировать», - подчеркнул спикер гордумы.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк пообещал проконтролировать решение этих вопросов.

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