В пустующих зданиях ДВФУ планируют открыть школу и спортивные кружки
Пустующие здания ДВФУ могут передать в муниципальную собственность, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу Думы города.
Представители университета и и.о главы Владивостока провели выездное совещание по инициативе председателя Думы Андрея Брика. Участники осмотрели корпуса на Океанском проспекте, 19 Б,В, улице Экипажной,18Б и Борисенко,48. По мнению Андрея Брика, помещение на Океанском проспекте идеально подходит, чтобы разместить здесь спортивные секции. На Борисенко же можно открыть школу.
- Подписано обращение губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко на имя Юрия Трутнева с просьбой передать эти помещения в муниципальную собственность города. На протяжении долгих лет эти помещения пустуют и постепенно приходят в упадок. Поэтому мы рассматриваем возможность передачи их в муниципальную собственность города, что поможет решить многие важные вопросы, а также привести их в порядок и отремонтировать», - подчеркнул спикер гордумы.
Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк пообещал проконтролировать решение этих вопросов.