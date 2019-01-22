Утреннее столкновение двух «японок» стало причиной пробок во Владивостоке
В районе Военного шоссе Daihatsu врезался в Prius
Авария на Народном проспектеФото: dpscontrol_125rus
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В районе остановки Военное шоссе на Народном проспекте столкнулись две иномарки, сообщает «КП» со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.
Рано утром автомобиль Daihatsu собирался развернуться на этом участке дороги, но не рассчитал скорость выполнения манёвра и врезался в Toyota Prius. Оба автомобиля получили повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.