В Приморье обнаружили свалку расчлененных щенков

СЕГОДНЯ 05:38 2019-01-22T05:39:14+03:00

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Жительница Приморья обнаружила страшную находку на окраине Артема. Неизвестные жестоко расправились с несколькими щенками – и бросили изуродованные останки на обочине дороги.

Все случилось на трассе «Владивосток-Хабаровск», возле поворота к остановке «Восьмая шахта». О произошедшем рассказала одна из подписчиц Instagram-паблика dpscontrol.ru. Накануне она обнаружила на обочине, в канаве, несколько мешков, возле которых валялась голова собаки. Женщина остановилась и решила посмотреть на страшную находку. Как оказалось, в пакетах находились расчлененные тела нескольких щенков. Неизвестные обезглавили зверей (вероятно топором) и выбросили останки. В итоге не обочине дороги появилась целая свалка окровавленных пакетов.

Кто стоит за этим жутким поступком – неизвестно. Вероятнее всего, хозяин щенков просто решил избавиться от нежеланных питомцев. Он не придумал ничего лучше, чем попросту распотрошить несчастных животных.

Вероятнее всего, каких-то последствий у этого мрачного инцидента не будет. Убийца щенков, конечно, нарушил закон, но искать его вряд ли станут. Оно и понятно: какие-то улики в данном случае найти будет весьма проблематично.